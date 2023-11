Un objet, un son, une histoire: rencontrer Wilfred et son élan Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève Catégorie d’Évènement: Genève Un objet, un son, une histoire: rencontrer Wilfred et son élan Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève, 20 décembre 2023, Genève. Un objet, un son, une histoire: rencontrer Wilfred et son élan Mercredi 20 décembre, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) CHF 0.- Est-ce qu’on peut posséder un animal sauvage et en faire un animal de compagnie ? Après avoir observé le cerf de l’exposition temporaire, écoutons l’histoire de Wilfred et son élan dans le salon de musique de la bibliothèque. La visite se termine par l’écoute d’un chant sibérien imitant le cri du renne. Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent. Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Genève Age min 4 Age max 8

