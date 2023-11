King Kasaï : rencontre avec Christophe Boltanski Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève, 28 novembre 2023, Genève.

King Kasaï : rencontre avec Christophe Boltanski Mardi 28 novembre, 12h15 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) CHF 0.-

A l’occasion de la sortie de son dernier livre, «King Kasaï », publié chez Stock dans la collection «Ma nuit au musée», Christophe Boltanski dialogue avec Olivier Christin.

King Kasaï est le nom d’un éléphant empaillé qui fut longtemps le symbole du Musée royal de l’Afrique centrale, situé près de Bruxelles. C’est devant le « roi du Kasaï » et près d’un Léopold II à la gloire déboulonnée, dans cette ancienne vitrine du projet colonial belge aujourd’hui rebaptisée Africa Museum, que Christophe Boltanski passe la nuit. L’histoire va au-delà de la colonisation belge et nous concerne tous. En partant sur les traces du chasseur qui participa à la vaste expédition zoologique du Musée et abattit l’éléphant en 1956, l’auteur s’aventure au cœur des plus violentes ténèbres, celles de notre mémoire.

Intervenants: Christophe Boltanski, romancier et journaliste ; Olivier Christin, professeur ordinaire en histoire moderne à l’Université de Neuchâtel

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@ville-ge.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T12:15:00+01:00 – 2023-11-28T13:00:00+01:00

2023-11-28T12:15:00+01:00 – 2023-11-28T13:00:00+01:00

DR