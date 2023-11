FILMAR 25e édition – Semaine du Climat | ¿Qué les pasó a las abejas? Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Semaine du Climat | ¿Qué les pasó a las abejas? Samedi 25 novembre, 16h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Gratuit

Adriana Otero Puerto et Robin Canul, Mexique, 2019, doc, 68’, vo st fr

En 2012, des millions d’abeilles sont retrouvées mortes à Hopelchén, au Mexique, à cause des pesticides utilisés pour la culture d’OGM par Monsanto. Dans ¿Qué les pasó a las abejas?, des activistes mayas interpellent les responsables de cette catastrophe. Leur combat révèle les contrastes entre leurs méthodes, durables et respectueuses de l’écosystème, et la surexploitation des ressources par les multinationales.

Projection suivie d’une discussion avec Jonathan Watts (MEG, apiculteur)

Dans le cadre de la Semaine du climat (22.11-03.12) organisée par la Ville de Genève – Service Agenda 21.

Bibliothèque du musée d'Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

