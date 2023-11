Catherine Vincent bibliothèque du Merlan Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

Catherine Vincent Samedi 18 novembre, 16h00 bibliothèque du Merlan Entrée libre

A l’occasion du Tout Petit Festival: le festival des 0-5 ans dans les bibliothèques de Marseille, le Duo Catherine Vincent présente un medley de chansons issu de leur répertoire mais aussi de leurs contes musicaux : Les trois cochonnettes, Oscar Go, Les contes de Malmousque, Hansel et Gretel etc., interprétées avec un arrangement rock and roll : Vincent à la guitare électrique, Catherine à la basse et tous les deux au chant ! Un concert rock, tout en poésie et en jeux de mots! A partir de 1 an.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

bibliothèque du Merlan Centre Urbain du Merlan, avenue Raimu, 13014 Marseille Marseille 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00