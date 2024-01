Ile aux Contes · Pétale et pigment par la compagnie La Lupa Bibliothèque du Haillan Le Haillan, samedi 17 février 2024.

Ile aux Contes · Pétale et pigment par la compagnie La Lupa Le monde est en noir et blanc, quel ennui ! Samedi 17 février, 10h00 Bibliothèque du Haillan Gratuit, sur inscription

Samedi 17 février de 10h à 11h

Le monde est en noir et blanc, rigide et mécanique. Plus de saisons, plus d’odeurs, plus de surprise et plus d’éclats de rire… Quel ennui !

Deux petits personnages en quête de nouveauté errent dans le vide de ce temps et à force de marcher, finissent par se croiser. De cette rencontre et de celle du public naît l’idée d’une grande aventure. Ni une, ni deux, pliés bagages et en avant.

Portées par le vent et par les trois roues solides de leur trottinette musicale, les deux protagonistes traversent des contrées extraordinaires : d’une forêt habitée par une créature gourmande jusqu’au coeur d’un monde de fête et de danse, en passant par les chemins d’une tempête de neige et d’une bataille pour l’eau.

Cette grande odyssée est l’occasion pour nos deux acolytes d’apprendre ce que sont les couleurs, les éléments et les odeurs sous des ciels changeants. Elles tournent avec le monde et retrouvent leur vitalité.

Bibliothèque · Pour les enfants de 0 à 6 ans · Sur inscription

Dans le cadre du Festival jeune public Ratatam ! 7ème édition

Tout le programme sur https://www.lentrepot-lehaillan.com

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 lalubi@ville-lehaillan.fr 05 57 93 11 31 https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ratatam-7eme-edition-du-13-au-18-fevrier-2024/

Compagnie La Lupa