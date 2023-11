Lecture à haute-voix Bibliothèque du Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Lecture à haute-voix Bibliothèque du Haillan Le Haillan, 20 janvier 2024, Le Haillan. Lecture à haute-voix Samedi 20 janvier 2024, 15h00 Bibliothèque du Haillan Gratuit sur inscription Lecture à haute-voix

Samedi 20 janvier de 15h à 16h

Les participants des ateliers d’écriture En quelques mots vous dévoilent leurs créations à voix haute. Venez les écouter… ou partager à votre tour vos propres écrits originaux !

Bibliothèque · Ados et adultes · Sur inscription

Organisé en partenariat avec le CNL dans le cadre des Nuits de la Lecture Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 11 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00 Nuits de la lecture En quelques mots En quelques mots Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque du Haillan Le Haillan latitude longitude 44.874089;-0.676267

Bibliothèque du Haillan Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/