Concours photo #Bookface
18 – 20 janvier 2024
Bibliothèque du Haillan
Le Haillan

Du 18 au 20 janvier

#Bookface

Saurez-vous faire preuve de créativité avec ce concours photo de selfie littéraire ? Prenez-vous en photo avec un livre dont la couverture sera dans la continuité de votre visage ou de votre corps. Une récompense attend le portrait le plus original !

A l’accueil de la bibliothèque aux heures d’ouverture

Organisé en partenariat avec le CNL dans le cadre des Nuits de la Lecture
Bibliothèque du Haillan
30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan
05 57 93 11 31
lalubi@ville-lehaillan.fr

2024-01-18T10:00:00+01:00 – 2024-01-18T12:30:00+01:00

2024-01-18T10:00:00+01:00 – 2024-01-18T12:30:00+01:00
2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

