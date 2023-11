Les histoires de Pinpin Bibliothèque du Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Mercredi 17 janvier de 11h à 11h30 Pinpin le lapin adore raconter des histoires en compagnie des LuBithécaires ! Viens vite écouter ses aventures ! Bibliothèque · Pour les 0-5 ans et leur famille · Sur inscription Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 11 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age max 5
latitude longitude 44.874089;-0.676267

