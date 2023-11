Conf’ du Diplo · Israël, une société en tensions Bibliothèque du Haillan Le Haillan, 1 décembre 2023, Le Haillan.

Vendredi 1er décembre à 19h

Israël, une société en tensions par Nitzan Perelman, doctorante en sociologie politique à l’université Paris Cité et ingénieure d’Etudes en sociologie au CNRS

Depuis le 7 octobre, le conflit entre Israël et la Palestine a accru les tensions au sein de la société israélienne et les critiques contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Nitzan Perelman, spécialiste de la société israélienne, documente et décrypte l’état de la société israélienne et de sa vie politique.

En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557931131 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:30:00+01:00

Les Amis du monde diplomatique