Cabaret d’improvisation par la troupe Les Yvoiriens aux Yeux d’Où d’Olivier Tsevery

Samedi 25 novembre 15h-17h / bibliothèque

Spectacle suivi d’un bord de scène avec la troupe de théâtre d’improvisation de comédiens aveugles Les Yvoiriens aux Yeux d’Où

Les Yvoiriens aux Yeux d’Où montent sur les planches pour un nouveau spectacle d’improvisation ! Une histoire inventée au même moment. Le théâtre d’improvisation est un spectacle interactif, où les acteurs ont besoin du public pour pouvoir construire leur scène. Le maître du jeu va récolter des mots auprès des spectateurs, à partir desquels les joueurs devront raconter une histoire. Le but de ce spectacle est d’inviter le public à s’apercevoir que le handicap et les différences s’effacent sur scène, grâce au jeu et à l’humour.

Tout public · Sur inscription

Cette animation est proposée dans le cadre de Vivre ensemble avec nos différences et de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité de Bordeaux Métropole.

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

Spectacle Vivre ensemble avec nos différences

Ville du Haillan