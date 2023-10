Ile aux contes • Les contes dits « du bout des doigts » par la compagnie Le bruit du silence Bibliothèque du Haillan Le Haillan, 25 novembre 2023, Le Haillan.

Ile aux contes

Samedi 25 novembre à 11h / bibliothèque

Les contes dits « du bout des doigts » par la compagnie Le bruit du silence

Il était une fois dans la ville de Brême un âne qui rêvait de devenir musicien… Tel est le point de départ des Musiciens de la ville de Brême qui figure parmi les contes des célèbres frères Grimm. Cette histoire extraordinaire, la comédienne Isabelle Florido nous la raconte à sa façon : avec les doigts, dans la Langue des Signes. Sur scène, elle est relayée par un complice qui lui prête sa voix. Poétique et tendre à la fois, ce spectacle crée la rencontre entre deux langues complémentaires. L’une, vocale. L’autre, des signes et du mime. Avec ce spectacle dit « du bout des doigts », les artistes invitent petits et grands à un voyage dans l’imaginaire.

À partir de 5 ans · Sur inscription

Cette animation est proposée dans le cadre de Vivre ensemble avec nos différences et de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité de Bordeaux Métropole.

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 11 31 »}] [{« link »: « https://www.ville-lehaillan.fr/Vivre-ensemble-avec-nos,6574.html »}]

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

Ile aux contes Vivre ensemble avec nos différences

Ville du Haillan