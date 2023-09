Bibliogaming Bibliothèque du Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Bibliogaming Bibliothèque du Haillan Le Haillan, 14 novembre 2023, Le Haillan. Bibliogaming 14 novembre – 12 décembre Bibliothèque du Haillan Entrée libre aux heures d’ouverture de l’espace numérique Bibliogaming Du 14 au 25 novembre / bibliothèque Une sélection de jeux vidéo sur le thème des inégalités à découvrir. Viens jouer avec tes amis et les LuBithécaires ! De 8 à 16 ans · Aux heures d’ouverture de l’espace numérique Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 11 31 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T16:00:00+01:00 – 2023-11-14T18:00:00+01:00

Jeu-vidéo Numérique

