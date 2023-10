Exposition • Les doigts qui rêvent Bibliothèque du Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Exposition • Les doigts qui rêvent Bibliothèque du Haillan Le Haillan, 14 novembre 2023, Le Haillan. Exposition • Les doigts qui rêvent 14 novembre – 9 décembre Bibliothèque du Haillan Entrée libre Exposition

Du 14 novembre au 09 décembre / bibliothèque

Les doigts qui rêvent Précurseurs du livre tactile illustré, la maison d’édition associative Les doigts qui rêvent propose cette exposition unique d’albums tactiles illustrés, comment ils sont créés, de la conception à la fabrication ! Entrée libre · Visites des groupes sur rendez-vous Cette animation est proposée dans le cadre de Vivre ensemble avec nos différences et de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité de Bordeaux Métropole. Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 11 31 »}] [{« link »: « https://www.ville-lehaillan.fr/Vivre-ensemble-avec-nos,6574.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T18:00:00+01:00

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T18:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00 Exposition Vivre ensemble avec nos différences Ville du Haillan

Bibliothèque du Haillan Le Haillan