Présentation rentrée littéraire Bibliothèque du Haillan Le Haillan, 21 octobre 2023, Le Haillan.

Présentation rentrée littéraire Samedi 21 octobre, 11h00 Bibliothèque du Haillan Entrée libre

La librairie Le Pavé dans la marge à Mérignac, vous présente sa sélection (et les coulisses) de la rentrée littéraire.

Les libraires vous parleront de certains incontournables, bien sûr, des auteurs et autrices que vous connaissez et attendez toutes et tous, mais également de quelques sorties plus discrètes qu’ils ont déniché et ont hâte de partager avec vous.

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

Rentrée littéraire livres

Librairie Le Pavé dans la marge