Que lirez-vous ce week-end ? Bibliothèque du Haillan, 17 juin 2023, Le Haillan. Que lirez-vous ce week-end ? Samedi 17 juin, 11h00 Bibliothèque du Haillan Gratuit; sur inscription Que lirez-vous ce week-end ? / Samedi 17 juin à 11h

On vous présente nos romans préférés pour l’été ! Découvrez la sélection des bibliothécaires et repartez avec pour un été de lecture.

Sur inscription

Bibliothèque du Haillan
30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan
Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine
0557931131
service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 31

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

