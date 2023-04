LES COGITATIONS / Concours de mauvaise foi Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

LES COGITATIONS / Concours de mauvaise foi Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 13 mai 2023, Le Haillan. LES COGITATIONS / Concours de mauvaise foi Samedi 13 mai, 15h00 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Entrée libre Débat / Samedi 13 mai à 15h

Concours de mauvaise foi, animé par les Dubitaristes girondins À l’aide des pires arguments possible, deux équipes doivent défendre leurs idées de manière complètement absurde ! En effet, on peut convaincre n’importe qui de n’importe quoi, mais avec méthode. Cet atelier apprend à utiliser la rhétorique manipulatoire, dans le but de l’identifier chez autrui mais surtout chez soi-même, car on se persuade bien souvent tout·e seul·e. Entrée libre Dans le cadre du festival Les Cogitations #6 :

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-festival-des-arts-moqueurs-6eme-edition-du-9-au-14-mai-2023/ Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 11 31 »}] [{« link »: « https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-festival-des-arts-moqueurs-6eme-edition-du-9-au-14-mai-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00 mauvaise foi Dubitaristes

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/

LES COGITATIONS / Concours de mauvaise foi Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 2023-05-13 was last modified: by LES COGITATIONS / Concours de mauvaise foi Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 13 mai 2023 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde