LES COGITATIONS / Êtes-vous sûr d'avoir raison ? Vendredi 12 mai, 18h30 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, Le Haillan. Entrée libre

Êtes-vous sûr d’avoir raison ? rencontre avec Gilles Vervisch suivie d’une signature-vente

Tout le monde pense avoir raison. Et s’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, on peut faire confiance à la mauvaise foi de chacun pour défendre ses opinions lors des débats en famille ou sur les réseaux sociaux : vaccin, pass sanitaire, #MeToo, complotisme, climat, wokisme, politique, religion, etc.

Gilles Vervisch est agrégé de philosophie. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages qui tentent de rendre la philosophie accessible et ludique

En partenariat avec les éditions Flammarion et la librairie Georges

Dans le cadre du festival Les Cogitations #6 :

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-festival-des-arts-moqueurs-6eme-edition-du-9-au-14-mai-2023/

