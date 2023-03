La Fresque du climat : vous avez toutes les cartes en main Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan

La Fresque du climat : vous avez toutes les cartes en main Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 29 avril 2023, Le Haillan. La Fresque du climat : vous avez toutes les cartes en main Samedi 29 avril, 09h30 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Gratuit, sur réservation Atelier / Samedi 29 avril 9h30-12h30

La Fresque du climat : vous avez toutes les cartes en main

Un atelier ludique, créatif et collaboratif pour agir pour le climat sans devenir climatologue. Face à l’urgence climatique, chacun doit être formé aux bases scientifiques du climat pour comprendre la situation, décrypter les informations, se faire une opinion, agir vite et accepter collectivement les changements à faire. Une expérience à vivre en famille !

A partir de 12 ans · Durée : 3h Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557931131 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T09:30:00+02:00 – 2023-04-29T12:30:00+02:00

2023-04-29T09:30:00+02:00 – 2023-04-29T12:30:00+02:00 climat Association La fresque du climat

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Ville Le Haillan Departement Gironde Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/

La Fresque du climat : vous avez toutes les cartes en main Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 2023-04-29 was last modified: by La Fresque du climat : vous avez toutes les cartes en main Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 29 avril 2023 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde