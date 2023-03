Conf’ du Diplo · Médias : deux siècles de critique politique Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Conf' du Diplo Jeudi 27 avril 18h30 Médias : deux siècles de critique politique par Dominique Pinsolle, maître de conférences en histoire à l'Université Bordeaux Montaigne et auteur de À bas la presse bourgeoise ! Deux siècles de critique anticapitaliste des médias. De 1836 à nos jours (éditions Agone, 2022) Manque de confiance du public, concentration, dérives idéologiques… Les médias français vivent une période difficile qui les place sous les feux de la critique. Mais la situation est-elle vraiment nouvelle ? Et toutes les critiques se valent-elles ? Un détour par l'histoire permet de restituer l'originalité de la critique anticapitaliste des médias depuis le XIXe siècle. Les projets de transformation qui en sont issus ouvrent aujourd'hui de nouvelles perspectives pour émanciper l'information des manipulations politiques comme de l'influence de l'argent. En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan

