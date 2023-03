Mix ton son Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan

Mix ton son Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 15 avril 2023, Le Haillan. Mix ton son Samedi 15 avril, 15h00 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Gratuit; sur inscription Mix ton son

Samedi 15 avril de 15h à 16h30

Dirige ton orchestre de beat boxers délirants et compose ton morceau !

Dès 8 ans

Dans le cadre de la Quinzaine du numérique en bibliothèque

En partenariat avec biblio.gironde Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557931131 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:30:00+02:00

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:30:00+02:00 biblio.gironde

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Ville Le Haillan Departement Gironde Age min 8 Age max 12 Lieu Ville Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/

Mix ton son Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 2023-04-15 was last modified: by Mix ton son Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 15 avril 2023 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde