Mercredi 5 avril de 16h à 16h30

Défiez-vous en famille et épatez les bibliothécaires avec vos connaissances (ou votre bonne humeur) sur la culture geek Dans le cadre de la Quinzaine du numérique en bibliothèque

Défiez-vous en famille et épatez les bibliothécaires avec vos connaissances (ou votre bonne humeur) sur la culture geek Dans le cadre de la Quinzaine du numérique en bibliothèque

En partenariat avec biblio.gironde

