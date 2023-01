LECTURE : LES HISTOIRES DE PINPIN AVEC MACARON ET CANELÉ Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Gratuit ; sur réservation

Dans le cadre du festival Ratatam

15h / 3-6 ans / 30 min / Gratuit sur réservation

Pinpin le lapin a rencontré Camille Piantanida, la marraine du festival, et te raconte ses merveilleuses histoires. Suivi à 16h30 de la VENTE-DÉDICACE avec Camille Piantanida Camille Piantanida te dédicace ses livres, viens la rencontrer ! Avec la librairie Les Mots du Zèbre. Programme complet : https://www.lentrepot-lehaillan.com/evenements/

