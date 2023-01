BATTLE DE DESSIN Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Entrée libre ; gratuit

Dans le cadre du festival Ratatam

Samedi 4 février

BATTLE DE DESSIN

11h / Tout public / 45 min / Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Ratatam ! ne peut se passer de cette battle de dessin que nous propose Loïc Dauvillier. Auteur et illustrateur jeunesse, il met au défi les dessinateurs invités dans une battle en musique sur des thèmes originaux et décalés choisis par les Ratatameurs ! Votez et repartez avec les plus beaux dessins !

