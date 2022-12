Bref, en colère : concours d’écriture d’histoires courtes Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Bref, en colère : concours d’écriture d’histoires courtes Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 10 janvier 2023, Le Haillan. Bref, en colère : concours d’écriture d’histoires courtes 10 janvier – 11 mars 2023 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros

Gratuit, ouvert à tous à partir de 7 ans

Vous aussi vous êtes en colère ? Ecrivez-nous une courte histoire de 30 lignes. Le jury récompensera les textes sensibles, décalés ou créatifs à l’occasion d’une représentation de lecture à haute voix Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/bref »}, {« link »: « mailto:concoursbref@ville-lehaillan.fr »}] Du 10 janvier au 11 mars

Vous aussi vous êtes en colère ? Ecrivez-nous une courte histoire de 30 lignes. Le jury récompensera les textes sensibles, décalés ou créatifs samedi 13 mai à l’occasion d’une représentation de lecture à haute voix.

Participation gratuite ouverte aux enfants et aux adultes.

Consultez le règlement et téléchargez le bulletin de participation sur https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/bref

Pour plus d’informations :

05 57 93 11 31 ou concoursbref@ville-lehaillan.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T14:00:00+01:00

2023-03-11T18:00:00+01:00 Ville du Haillan

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Ville Le Haillan Age minimum 7 Age maximum 107 lieuville Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Departement Gironde

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/

Bref, en colère : concours d’écriture d’histoires courtes Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 2023-01-10 was last modified: by Bref, en colère : concours d’écriture d’histoires courtes Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 10 janvier 2023 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde