Samedi 10 décembre à 11h Le Bonnet rouge, spectacle de Noël Conte musical théâtralisé par Laura Truant de la compagnie l'arbre soleil. Au cœur de l'hiver le furieux vent du Nord dépose sur la neige un bonnet rouge. Refuge inespéré pour la souris, elle s'y pelotonne et s'endort. Mais voilà qu'une grenouille demande asile, suivie d'une chouette puis d'un chat, un renard, un sanglier, le gros ours ! Entre animaux on s'entraide volontiers, mais catastrophe le bonnet éclate. Heureusement le Père-Noël passe par là… Représentation suivie d'un bord de scène

