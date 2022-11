Les cahiers de doléance de 2019 : des revendications oubliées ? Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Les cahiers de doléance de 2019 : des revendications oubliées ? Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 24 novembre 2022, Le Haillan. Les cahiers de doléance de 2019 : des revendications oubliées ? Jeudi 24 novembre, 18h30 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros

Gratuit, entré libre

Rencontre avec Nicolas Patin, historien, et Magali Della Sudda, politiste et socio-historienne, membres de l’équipe de recherche doléances – ANR GILETS JAUNES. handicap moteur mi Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dès le début de la crise sociale des Gilets jaunes, des cahiers de doléances ont été ouverts, partout en France, à l’initiative des Maires ruraux, puis dans le sillage du Grand Débat organisé par le gouvernement. Que sont devenues ses doléances ? Quelles revendications contenaient-elles ? Une équipe de chercheuses, chercheurs et Gilets jaunes s’est attelé à dépouiller les cahiers de doléances de Gironde, pour en restituer le contenu, et dessiner une cartographie de la colère sociale. Rencontre avec Nicolas Patin, historien Université Bordeaux Montaigne, et Magali Della Sudda, politiste et socio-historienne Sciences Po Bordeaux, membres de l’équipe de recherche doléances – ANR GILETS JAUNES. En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T18:30:00+01:00

2022-11-24T20:30:00+01:00 Amis du Monde diplomatique

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Ville Le Haillan lieuville Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Departement Gironde

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/

Les cahiers de doléance de 2019 : des revendications oubliées ? Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 2022-11-24 was last modified: by Les cahiers de doléance de 2019 : des revendications oubliées ? Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 24 novembre 2022 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde