Ile aux Contes Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 19 novembre 2022, Le Haillan. Ile aux Contes Samedi 19 novembre, 11h00 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros

Les petits mots par la Compagnie du Coin tranquille Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr »}] Samedi 19 novembre à 11h Les petits mots par la Compagnie du Coin tranquille Lectures théâtralisées par Manuela Azevedo Pour les 0-3 ans Infos / résas

Gratuit · Sur réservation

Contact : 05 57 93 11 31 · service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr

