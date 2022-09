Grainothèque Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Grainothèque Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 5 octobre 2022, Le Haillan. Grainothèque Mercredi 5 octobre, 16h30 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros

Gratuit

L’association La Mauvaise herbe anime des ateliers à destination des adultes et des enfants autour de la grainothèque de la bibliothèque handicap moteur mi Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Une grainothèque, mot formé sur le modèle de bibliothèque, est un lieu où il est possible de déposer et échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes. Café Graino parents-enfants

Mercredi 5 octobre 16h30-17h30

Venez échanger autour du jardin potager et partager des astuces en famille

Tout public · Durée 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T16:30:00+02:00

2022-10-05T17:30:00+02:00 La mauvaise herbe

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Ville Le Haillan lieuville Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Departement Gironde

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/

Grainothèque Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 2022-10-05 was last modified: by Grainothèque Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 5 octobre 2022 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde