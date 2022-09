Les histoires de Pinpin Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Pinpin le lapin adore raconter des histoires en compagnie des bibliothécaires ! Viens vite les écouter à la bibliothèque. Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Mercredi 5 octobre à 11h Pinpin le lapin adore raconter des histoires en compagnie des bibliothécaires ! Viens vite les écouter à la bibliothèque. Pour les enfants de 0 à 5 ans Pour les enfants de 0 à 5 ans. Durée : 20 / 30 min.

