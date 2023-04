WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Visite et atelier de l’exposition « Illustration, monstres & créatures » à la bibliothèque de Mons Bibliothèque du Fort, 15 avril 2023, Mons-en-Barœul.

Le week-end du 15 et 16 avril, les monstres envahissent le Fort de Mons!

Venez participer à une exposition évolutive format XXL et donner vie aux créatures fantastiques qui sommeillent en vous en découvrant différentes techniques d’illustrations.

Un mot sur l’exposition

Pour mettre en valeur la multitude des techniques d’illustrations existantes dans la littérature jeunesse, découvrez un ensemble d’images qui ont pour point commun la représentation de monstres ou démons. Les techniques employées par les illustrateurs sont diverses et permettent à chacun de créer un univers singulier et reconnaissable (pastels gras & crayons de couleurs, gouache et acrylique, dessin numérique et sérigraphie, technique mixte et broderie, aquarelle, papiers découpés et collage, gravure sur bois, eau forte et aquatinte).

Les illustrateurs présentés : Audrey Calleja| Benjamin Chaud | Aude Poirot | Clémence Pollet | Delphine Jacquot | Julia Chausson | Laurent Corvaisier | Magali Le Huche | Quentin Gréban | Régis Lejonc | Vanessa Hié | Tom Haugomat

Cette exposition prêtée par le Département du Pas-de- Calais (bibliothèque Robinson) présente une sélection d’illustrations originales.

Samedi et dimanche, de 15h à 18h

Rendez-vous au Fort – 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul

Renseignements au 03 20 19 11 11 / bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr / www.monsenbaroeul.bibenligne.fr

Retrouvez tout le programme du Week-end Illustration ici : https://openagenda.com/agendas/46725669/events/78274503

atelier illustration

© Vanessa Hié – Démon