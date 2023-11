Le dernier Mammouth Bibliothèque du Chat Perché Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle Le dernier Mammouth Bibliothèque du Chat Perché Saint-Jean-de-la-Ruelle, 2 décembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le dernier Mammouth Samedi 2 décembre, 15h00 Bibliothèque du Chat Perché Sur inscription Par la compagnie Le Théâtre de Céphise Astuces, Astuces, ruses et péripéties pour attraper le dernier mammouth, qui souffre du réchauffement climatique et des harcèlements de garnements.

À partir de 3 ans / Sur inscription / Durée : 40 min Bibliothèque du Chat Perché Rue des Turquoises 45140 Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 72 20 19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T15:45:00+01:00 gratuit

