Villeneuve-d'Ascq Atelier : « Concours de dessin spécial mangas » Bibliothèque du centre social Cocteau – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 13 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier : « Concours de dessin spécial mangas » Vendredi 13 octobre, 17h00 Bibliothèque du centre social Cocteau – Villeneuve d’Ascq Gratuit pour les adhérents / 2 € pour les non-adhérents / Sur inscription Deux catégories d’âges : 6/10 ans et 11/15 ans pour la remise de prix (1 manga offert par catégorie d’âge), le jury est composé de bénévoles de la bibliothèque.

Inscription obligatoire. Places limitées à 50 personnes.

