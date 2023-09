Une lettre un sourire Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d’Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge Une lettre un sourire Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d’Auge, 3 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge. Une lettre un sourire 3 – 6 octobre Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Gratuit Dans le cadre de la semaine bleue la médiathèque se propose de collecter des lettres et des dessins des enfants durant tout le mois d’octobre afin de les remettre aux personnes âgées et de donner ou redonner le sourire Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados Normandie 02 31 20 14 20 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-mezidon@agglo-lisieux.fr »}] Pendant la période scolaire : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h45 à 19h

Le mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 Pendant les vacances scolaires : Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T14:00:00+02:00 – 2023-10-03T19:00:00+02:00

2023-10-06T14:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00 lettre Adobe stock Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Adresse 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Ville Mézidon Vallée d'Auge Departement Calvados Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge latitude longitude 49.080872;-0.057908

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezidon vallee d'auge/