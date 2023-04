Exposition observons les oiseaux Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, 2 mai 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Exposition observons les oiseaux 2 mai – 30 juin Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel gratuit

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement ! Les oiseaux communs d’Europe n’auront plus de secret pour vous. Exposition créee par Kinexpo et prêtée gratuitement par la Bibliothèque du Calvados.

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados Normandie 02 31 20 14 20 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-mezidon@agglo-lisieux.fr »}] Pendant la période scolaire : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h45 à 19h Le mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 Pendant les vacances scolaires : Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T14:00:00+02:00 – 2023-05-02T19:00:00+02:00

2023-06-30T14:00:00+02:00 – 2023-06-30T18:00:00+02:00

exposition

BdC