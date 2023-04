Atelier Zéro déchet Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel, 18 avril 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Je fabrique mes produits ménagers. A partir d’ingrédients simples et naturels, nous fabriquerons des produits pour tout nettoyer dans la maison : lessive, nettoyant pour le sol et les sanitaires, spray désinfectant… Vous ferez aussi le plein de conseils et de recettes pour de multiples autres utilisations de ces ingrédients. Dans une démarche de réduction des déchets, pensez à apporter des bouteilles vides et propres (50 cl et 1,5 l) et un pot à confiture avec couvercle pour remporter vos productions.

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados Normandie 02 31 20 14 20 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-mezidon@agglo-lisieux.fr »}] Pendant la période scolaire : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h45 à 19h Le mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 Pendant les vacances scolaires : Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 Gratuit

