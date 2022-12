Tricot-thé Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Gratuit

Venez avec vos aiguilles et vos idées ! Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Mézidon Vallée d’Auge Calvados Normandie Gratuit

02 31 20 14 20 Pendant la période scolaire : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h45 à 19h Le mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 Pendant les vacances scolaires : Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 Venez vous initier ou vous perfectionner au tricot et au crochet autour d’un thé. Venez avec vos aiguilles et vos idées !

