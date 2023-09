Cet évènement est passé Journées Européennes du Patrimoine, célébrons nos sportifs! Bibliothèque du Bois-de-Nèfles Bois de Nèfles Catégorie d’Évènement: Bois de Nèfles Journées Européennes du Patrimoine, célébrons nos sportifs! Bibliothèque du Bois-de-Nèfles Bois de Nèfles, 16 septembre 2023, Bois de Nèfles. Journées Européennes du Patrimoine, célébrons nos sportifs! Samedi 16 septembre, 09h00 Bibliothèque du Bois-de-Nèfles Entrée libre Venez à la rencontre de nos sportifs!

Une initiation au moringue vous sera proposée avec l’association Bourant. Bibliothèque du Bois-de-Nèfles 20 bis, rue de l’Eglise Bois de Nèfles 97411 La Réunion 02 62 44 18 15 [{« type »: « phone », « value »: « 02-62-44-18-15 »}] Bibliothèque annexe, située dans les hauts de St-Paul. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Bois de Nèfles
Bibliothèque du Bois-de-Nèfles
20 bis, rue de l'Eglise
Bois de Nèfles

