Lecture théâtralisée Bibliothèque du Bardon, 25 mars 2023, Le Bardon.

Lecture théâtralisée Samedi 25 mars, 11h00 Bibliothèque du Bardon

Entrée libre

Lecture théâtralisée et rencontre et dédicace en présence de l’auteur et de l’illustrateur.

Bibliothèque du Bardon 22 rue du Bourg, 45130 Le Bardon Le Bardon 45130 Loiret Centre-Val de Loire

Le Club des Amis des Livres et des Arts et la Bibliothèque du Bardon propose une lecture théâtralisée du livre Kimi reprend confiance, suivie d’un échange avec l’auteur et l’illustratrice, avec des possibilités de dédicaces.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T11:00:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00

Les amis des livres