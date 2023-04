Rencontre avec Leila Guerriero – Littérature Live dans la ville Bibliothèque du 4ème arrondissement Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Rencontre avec Leila Guerriero – Littérature Live dans la ville Bibliothèque du 4ème arrondissement, 12 mai 2023, Lyon. Rencontre avec Leila Guerriero – Littérature Live dans la ville Vendredi 12 mai, 14h30 Bibliothèque du 4ème arrondissement Entrée libre dans la limite des places disponibles Les chroniques de l’argentine Leila Guerriero, journaliste depuis 1991, lui ont valu le prix Konex en 2014 (catégorie « Chroniques et témoignages ») ainsi que le Prix international Vazquez Montalban en 2019. Toujours soucieuses de défendre la démocratie, ses enquêtes tendent aussi vers l’essai sociologique. Dans Les suicidés du bout du monde (Rivages, 2021, trad. Maïra Muchnik), la journaliste interroge ainsi les liens sociaux et les limites de la solidarité dans une ville patagonne touchée par une vague de suicide. Elle explore aussi l’histoire politique de son pays comme dans sa chronique « El rastro en los huesos » (Gatopardo, 2010. Prix Gabo), qui retrace le travail des légistes pour identifier les restes des victimes de la dictature militaire argentine. À sa passion pour l’histoire s’ajoute son engagement dans l’actualité quotidienne avec sa colonne dans le journal espagnol El Pais ou en tant que rédactrice de la revue mexicaine Gatopardo. Son dernier roman, L’autre guerre (Rivages, 2023, trad. Maïra Muchnik) retrace le travail d’identification des soldats argentins morts pendant la guerre des Malouines. Bibliothèque du 4ème arrondissement 12 bis Rue de Cuire, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.villagillet.net/evenement/rencontre-avec-leila-guerriero/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

