P'tites histoires + de 1 an : séance de contes à la bibliothèque d'Ouzouer sur Loire
27 janvier – 18 mai 2024, les samedis
Bibliothèque d'Ouzouer sur Loire

Début : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T10:30:00+01:00

Petites histoires, chansonnettes, jeux,… Venez découvrir des histoires sur livres, kamishibai ou encore tablettes, des jeux de doigts ou des jeux tout court à l'envie du bibliothécaire. De 1 à 6 ans – Sur inscription
Bibliothèque d'Ouzouer sur Loire
73 Rue de l'Écu, Ouzouer-sur-loire
02 38 35 06 84

