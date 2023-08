Exposition « Se dire les mots » Bibliothèque d’Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Exposition « Se dire les mots » Bibliothèque d’Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-loire, 30 août 2023, Ouzouer-sur-loire. Exposition « Se dire les mots » 30 août – 30 septembre Bibliothèque d’Ouzouer sur Loire Par les Médiathèques du Val de Sully –

Jouer ensemble avec les mots, se dire, se lire, s’écouter grandir en mot s’allier aux mots pour retrouver du sens et changer la donne du quotidien. Dans un monde saturé d’images et de mots anodins et galvaudés, comment mettre à jour notre lecture du monde? Comment nous mettre à jour? En appréhendant la matière des arts visuels mêlant modelage , dessin, peinture , broderie, collage, nous accueillerons les mots qui nous disent , les mots qui pointent leur nez dans la poussée inventive du processus de création plasticienne collaborative. Exposition réalisée par le groupe du cours de Français de la Maison pour Tous. Bibliothèque d’Ouzouer sur Loire 73 Rue de l’Écu, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 06 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T09:30:00+02:00 – 2023-08-30T12:30:00+02:00

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00 FMACEN045V50AZ8A @jazminantoinette Détails Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Bibliothèque d'Ouzouer sur Loire Adresse 73 Rue de l'Écu, Ouzouer-sur-loire Ville Ouzouer-sur-loire Lieu Ville Bibliothèque d'Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-loire latitude longitude 47.768321;2.479439

Bibliothèque d'Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-loire/