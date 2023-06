« Super jeudi » à Ormes Bibliothèque d’Ormes – Arthur Rimbaud Ormes, 8 juin 2023, Ormes.

Une plongée dans les coulisses de la création théâtrale !

« Super jeudi » le 8 juin à 18h30.

Quelles sont les contraintes du costume de théâtre ? Qui patine ? Comment une combinaison de pilote de chasse est-elle arrivée là ? Le vert porte-t-il vraiment malheur au théâtre ?

Parcourez l’exposition avec Fanny, médiatrice culturelle du CADO, qui répondra à toutes ces questions et agrémentera votre visite d’anecdotes de création.

Le CADO – Centre National de Création Orléans-Loiret – et la municipalité d’Ormes vous proposent un voyage à la découverte des costumes de scène issus de créations du metteur en scène Christophe Lidon et réalisés par la créatrice de costumes Chouchane Abello-Tcherpachian.

Une occasion rare de passer de l’autre côté du rideau, de découvrir ce qui se joue en coulisses.

Places limitées. Pensez à réserver.

Renseignements et réservations au 02 38 70 85 55

Exposition à découvrir du 31 mai au 11 juillet à la médiathèque Arthur Rimbaud d’Ormes.

