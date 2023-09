Visite de la réserve de la bibliothèque Dominique Bozo du LaM Bibliothèque Dominique Bozo – LaM, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 17 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite de la réserve de la bibliothèque Dominique Bozo du LaM Dimanche 17 septembre, 14h30 Bibliothèque Dominique Bozo – LaM, Villeneuve d’Ascq . Gratuit. Uniquement sur réservation. Nombre de place limité

En petit comité, vous aurez la chance de découvrir les coulisses de la bibliothèque et d’en explorer ses trésors : livres illustrés de gravures originales par des artistes comme Fernand Léger, Joan Miró ou Pablo Picasso, livres d’artistes, revues des avant-gardes artistiques, archives patrimoniales comme celles de Michel Nedjar, riches en photographies, correspondances et documents qui documentent à la fois son propre travail et l’histoire de L’Aracine.

Pendant la visite, vous découvrirez également comment cette riche collection sur l’art moderne, l’art contemporain et l’art brut est soigneusement conservée.

Visites à 14 h 30 et 16 h

Bibliothèque Dominique Bozo – LaM, Villeneuve d’Ascq 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@musee-lam.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 68 51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

