Atelier reliure japonaise pour recycler les papiers Bibliothèque Dominique Bozo LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier reliure japonaise pour recycler les papiers Bibliothèque Dominique Bozo LaM, 15 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Atelier reliure japonaise pour recycler les papiers Samedi 15 octobre, 10h00 Bibliothèque Dominique Bozo LaM

Gratuit, sur inscription

Atelier de création de reliures japonaises à Villeneuve d’Ascq dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Bibliothèque Dominique Bozo LaM 1 allée du musée Villeneuve d’Ascq Cousinerie Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Atelier de reliure japonaise pour recycler papiers, invitations, flyers et en faire des carnets. Atelier dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Pour ados et adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Bibliothèque Dominique Bozo LaM Adresse 1 allée du musée Villeneuve d'Ascq Cousinerie Ville Villeneuve-d'Ascq Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Dominique Bozo LaM Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Atelier reliure japonaise pour recycler les papiers Bibliothèque Dominique Bozo LaM 2022-10-15

