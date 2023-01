Soirée Ludothèque Bibliothèque d’Olivet Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Soirée Ludothèque Bibliothèque d’Olivet, 10 février 2023, Olivet. Soirée Ludothèque Vendredi 10 février, 20h00 Bibliothèque d’Olivet Soirée pour jouer en famille ou entre amis Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Envie de découvrir nos jeux de société ou de partager vos jeux préférés ? La bibliothèque vous propose une nocturne pour venir jouer entre amis

ou en famille (enfants à partir de 8 ans / accompagnés pour les – de 15 ans). De 20h à 23h.

Bibliothèque Le Temps Retrouvé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T23:00:00+01:00 P. Foulon

