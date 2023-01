Nuit de la lecture Bibliothèque d’Olivet Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Venez découvrir la bibliothèque comme vous ne l’avez jamais vue. Buffet convivial, lecture dans une ambiance tamisée et autres surprises pour cette nouvelle édition ayant pour thème la peur. Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Animations :

• 20h-21h : » Just Dance en pyjama » Concours de la meilleure danse

(à partir de 6 ans – inscription sur place).

• 21h-21h30 : Défilé de pyjamas

Inscription sur place, seul ou en groupe.

Des » chèque lire » à gagner !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:00:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00

