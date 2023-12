Club de lecture – Avec Yann-Bêr Kemener Bibliothèque d’Irvillac Irvillac Catégories d’Évènement: Finistère

Club de lecture – Avec Yann-Bêr Kemener Bibliothèque d'Irvillac Irvillac, 17 janvier 2024, Irvillac. Club de lecture – Avec Yann-Bêr Kemener Mercredi 17 janvier 2024, 18h30 Bibliothèque d'Irvillac Gratuit pour les adhérents (adhésion 15€)

Fin : 2024-01-17T18:30:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00 Rencontre en breton avec Yann-Bêr Kemener pour échanger sur son livre « Saga Arvorika – tome 1 et 2” Edition : Skol Vreizh Tome 1 : Penaos eo Marvet Yann Pilhaouer

Tome 2 : Krevin al Lagad du Résumé : En 1926, à Douarnenez, Yann Pilhaouer meurt subitement. Les raisons de sa mort restent mystérieuses et Yannick, son fils, cherche la vérité Mercredi 17 Janvier

18h30

Bibliothèque, 10 place de l’église, Irvillac

Echange en breton

Bibliothèque d'Irvillac 10 place de l'Eglise, Irvillac Irvillac 29460 Finistère Bretagne

