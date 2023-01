Groupe lire en breton bibliothèque d’Irvillac Irvillac Catégories d’Évènement: Finistère

Irvillac

Groupe lire en breton bibliothèque d’Irvillac, 1 février 2023, Irvillac. Groupe lire en breton 1 février et 1 mars bibliothèque d’Irvillac un rendez-vous tous les mois ! bibliothèque d’Irvillac 29460 Irvillac Irvillac 29460 Finistère Bretagne Pour février, c’est la poésie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T18:30:00+01:00

2023-03-01T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Irvillac Autres Lieu bibliothèque d'Irvillac Adresse 29460 Irvillac Ville Irvillac lieuville bibliothèque d'Irvillac Irvillac Departement Finistère

bibliothèque d'Irvillac Irvillac Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/irvillac/

Groupe lire en breton bibliothèque d’Irvillac 2023-02-01 was last modified: by Groupe lire en breton bibliothèque d’Irvillac bibliothèque d'Irvillac 1 février 2023 bibliothèque d'Irvillac Irvillac Irvillac

Irvillac Finistère