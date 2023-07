Grande braderie de livres Bibliothèque diocésaine Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Grande braderie de livres
16 et 17 septembre
Bibliothèque diocésaine
3€ le kilo de livres

La bibliothèque diocésaine organise une grande braderie de livres au sein du séminaire

Bibliothèque diocésaine
1 cloître Saint-Aignan 45000 Orléans
Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
06 17 56 95 74

La bibliothèque diocésaine d'Orléans possède plus de 90 000 ouvrages et revues. Spécialisée en sciences religieuses, études bibliques, littérature chrétienne, philosophie, histoire (en particulier histoire locale).

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

