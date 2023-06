Visite guidée de la bibliothèque diocésaine Gustave Bardy Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

La bibliothèque diocésaine Gustave Bardy de Dijon vous propose des visites commentées échelonnées sur une partie de l’après-midi du samedi. Vous découvrirez l’ancienne bibliothèque du séminaire installée dans une salle du XIXe siècle. La bibliothèque contient environ 80 000 ouvrages dont quelques incunables datant du XVe siècle.

À noter : départ des visites environ toutes les demi-heures, au fil de l’arrivée des visiteurs et de la constitution de groupes.

Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy 9 bis boulevard Voltaire 21000 Dijon Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 63 14 78 http://www.bibliothequediocesaine21.fr Salle d’étude du XIXe siècle et fonds ancien (incunables et imprimés du XVe au XIXe siècle, originaux de lettres de Saint-Vincent de Paul), la bibliothèque diocésaine a conservé le mobilier et les boiseries de la fin du XIXe siècle (Grand séminaire de la rue du Docteur Maret), ainsi que la majorité des livres anciens (dont certains du XVIe siècle, 1468 pour les plus anciens) qui la composait.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Bibliothèque diocésaine